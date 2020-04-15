Россия заняла второе место по количеству проведенных тестов на COVID-19

Более полутора миллионов тестов на коронавирус сделали медики в России. Это второй показатель среди всех стран мира.

Данные приводит Роспотребнадзор.

"По состоянию на 15.04.2020, проведено более 1,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на наличие нового коронавируса", — говорится в сообщении.

Напомним, что в России за последние сутки зарегистрировано 3 388 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего их в Москве - 1 774 человека. Также в тройке антилидеров Московская и Мурманская области. Всего на сегодняшний день в стране зафиксировано 24 490 случаев инфицирования коронавирусом. От болезни скончались 198 пациентов.

Региональные власти начали ужесточать карантинные меры. Восемь регионов говорят о необходимости введении режима чрезвычайно ситуации. К примеру, губернатор Кемеровской области запретил выезд за пределы региона, в Ханты-Мансийском автономном округе тестируется система пропусков для выхода из дома.