Положительные тесты на коронавирус получили за минувшие сутки жители 65 регионов страны. Об этом сообщает оперативный штаб.
Впервые диагноз «коронавирус» поставлен жителям Чукотского и Ненецкого автономных округов. Всего за сутки зафиксирован 3 388 новых случаев заболевания.
За последние 24 часа «тройка антилидеров» изменилась. На первом месте остается Москва. В столице за сутки коронавирус подхватили 1 774 человека. На втором месте Московская область, где выявлено 272 новых случая. А на третьем - Мурманская область. Здесь положительные тесты получили 137 жителей.
🔸Москва - 1774
🔸Московская область - 272
🔸Мурманская область - 137
🔸Санкт-Петербург - 130
🔸Ленинградская область - 108
🔸Республика Коми - 97
🔸Республика Ингушетия - 56
🔸Смоленская область - 51
🔸Нижегородская область - 47
🔸Владимирская область - 45
🔸Тульская область - 45
🔸Тверская область - 42
🔸Чеченская Республика - 41
🔸Курская область - 31
🔸Республика Марий Эл - 27
🔸Пермский край - 27
🔸Ивановская область - 25
🔸Калужская область - 25
🔸Краснодарский край - 24
🔸Хабаровский край - 23
🔸Брянская область - 22
🔸Ставропольский край - 20
🔸Республика Башкортостан - 20
🔸Ульяновская область - 18
🔸Тюменская область - 18
🔸Астраханская область - 17
🔸Новосибирская область - 17
🔸Пензенская область - 16
🔸Ханты-Мансийский АО - 15
🔸Чувашская Республика - 13
🔸Кировская область - 13
🔸Ярославская область - 12
🔸Свердловская область - 12
🔸Липецкая область - 11
🔸Красноярский край - 11
🔸Костромская область - 9
🔸Удмуртская Республика - 8
🔸Воронежская область - 7
🔸Карачаево-Черкесская Республика - 7
🔸Саратовская область - 7
🔸Ямало-Ненецкий АО - 7
🔸Республика Саха (Якутия) - 7
🔸Псковская область - 6
🔸Ростовская область - 6
🔸Курганская область - 6
🔸Республика Бурятия - 6
🔸Республика Хакасия - 6
🔸Калининградская область - 5
🔸Республика Дагестан - 5
🔸Белгородская область - 4
🔸Республика Карелия - 4
🔸Приморский край - 4
🔸Республика Калмыкия - 3
🔸Челябинская область - 3
🔸Алтайский край - 3
🔸Вологодская область - 2
🔸Омская область - 2
🔸Республика Крым - 2
🔸Ненецкий автономный округ - 1
🔸Волгоградская область - 1
🔸Оренбургская область - 1
🔸Кемеровская область - 1
🔸Сахалинская область - 1
🔸Чукотский АО - 1
🔸г. Севастополь - 1
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