В 65 регионах России за сутки выявили коронавирус

Положительные тесты на коронавирус получили за минувшие сутки жители 65 регионов страны. Об этом сообщает оперативный штаб.

Впервые диагноз «коронавирус» поставлен жителям Чукотского и Ненецкого автономных округов. Всего за сутки зафиксирован 3 388 новых случаев заболевания.

За последние 24 часа «тройка антилидеров» изменилась. На первом месте остается Москва. В столице за сутки коронавирус подхватили 1 774 человека. На втором месте Московская область, где выявлено 272 новых случая. А на третьем - Мурманская область. Здесь положительные тесты получили 137 жителей.

🔸Москва - 1774

🔸Московская область - 272

🔸Мурманская область - 137

🔸Санкт-Петербург - 130

🔸Ленинградская область - 108

🔸Республика Коми - 97

🔸Республика Ингушетия - 56

🔸Смоленская область - 51

🔸Нижегородская область - 47

🔸Владимирская область - 45

🔸Тульская область - 45

🔸Тверская область - 42

🔸Чеченская Республика - 41

🔸Курская область - 31

🔸Республика Марий Эл - 27

🔸Пермский край - 27

🔸Ивановская область - 25

🔸Калужская область - 25

🔸Краснодарский край - 24

🔸Хабаровский край - 23

🔸Брянская область - 22

🔸Ставропольский край - 20

🔸Республика Башкортостан - 20

🔸Ульяновская область - 18

🔸Тюменская область - 18

🔸Астраханская область - 17

🔸Новосибирская область - 17

🔸Пензенская область - 16

🔸Ханты-Мансийский АО - 15

🔸Чувашская Республика - 13

🔸Кировская область - 13

🔸Ярославская область - 12

🔸Свердловская область - 12

🔸Липецкая область - 11

🔸Красноярский край - 11

🔸Костромская область - 9

🔸Удмуртская Республика - 8

🔸Воронежская область - 7

🔸Карачаево-Черкесская Республика - 7

🔸Саратовская область - 7

🔸Ямало-Ненецкий АО - 7

🔸Республика Саха (Якутия) - 7

🔸Псковская область - 6

🔸Ростовская область - 6

🔸Курганская область - 6

🔸Республика Бурятия - 6

🔸Республика Хакасия - 6

🔸Калининградская область - 5

🔸Республика Дагестан - 5

🔸Белгородская область - 4

🔸Республика Карелия - 4

🔸Приморский край - 4

🔸Республика Калмыкия - 3

🔸Челябинская область - 3

🔸Алтайский край - 3

🔸Вологодская область - 2

🔸Омская область - 2

🔸Республика Крым - 2

🔸Ненецкий автономный округ - 1

🔸Волгоградская область - 1

🔸Оренбургская область - 1

🔸Кемеровская область - 1

🔸Сахалинская область - 1

🔸Чукотский АО - 1

🔸г. Севастополь - 1

Всего в России коронавирус зарегистрирован у 24 490 пациентов. 1986 человек полностью победили болезнь, 198 человек скончались.