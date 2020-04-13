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В Иркутске задержали шестерых сбежавших пациентов психлечебницы

Россия » Сибирь » Иркутск

Минувшие выходные были весьма непростыми для правоохранителей Иркутской области: то заключенные колонии строгого режима бунт устроили, то шестеро пациентов психиатрической клиники в бега пустились.

По данным правоохранителей, шестеро молодых людей в возрасте от 18 до 28 лет в ночь на 12 апреля устроили побег из психбольницы в микрорайоне Юбилейный, города Иркутска.

Один из них - это хорошо видно на кадрах камеры видеонаблюдения - взял в заложники медсестру и, медсестру, и урожая ей предметом, похожим на нож, заставил открыть входную дверь.

Искали беглецов, по информации местных СМИ, 100 полицейских и сотрудников Росгвардии. 

Днем в воскресенье все "психи" были пойманы. Их вернули долечиваться. А потом, вероятно, они отправятся в тюрьму - Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. «Угроза убийством, совершенная в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности". Санкция статьи - лишение свободы на срок до 5 лет.

Темы побег иркутск психиатрическая клиника
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