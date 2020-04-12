Бунт в иркутской колонии: диверсия с воли или нарушение прав зеков?

Почему взбунтовались заключенные, отбывающие наказание в колонии строгого режима в ИТК№15 в Иркутской области, по-видимому, выяснять будут — ни много ни мало — в ООН.

Правозащитница Ольга Романова, директор фонда "Русь сидящая", обратилась с просьбой вмешаться в расследование бунта к спецдокладчикам ООН Аньесу Калламару (он занимается вопросами внесудебных казней) и Нильсу Мельцеру (по вопросам пыток и бесчеловечного обращения).

Романова просит членов международной организации провести собственное расследование:

смерти двоих заключенных (на данный момент официально сообщается только об одном — прим. ред),

"чрезмерного применения силы в ИК-15",

уровня оказания срочной медпомощи пострадавшим осужденным.

Кроме этого, правозащитница уверена:

"ООН должна призвать Россию уведомить родных заключенных об их состоянии, обеспечить доступ в колонию Общественной наблюдательной комиссии и раскрыть полную информацию о пострадавших и возможных погибших. ООН следует задать правительству России вопросы:

кто отдал распоряжение о жестком подавлении бунта,

о применении оружия сотрудниками ОМОНа,

было ли применение силы неизбежным и соразмерным угрозе,

о причинах бунта,

о пострадавших и о том, какая помощь была им оказана, о возможных погибших и совершивших суицид во время подавления бунта".

А самим ли зэкам нужен был этот бунт?

Юлия Витязева, журналистка News Front, опубликовала в Telegram информацию, что фотографии и видео с места событий первым начал публиковать в сети Святослав Хроменков, член правозащитной организации "Сибирь без пыток". Причем, чуть ли не в режиме реального времени — так оперативно заключенные снимали происходящее и отправляли свои записи ему.

Как утверждает портал "Политэксперт", "Сибирь без пыток" по факту спонсируется "из-за кордона". Например, один из спонсоров — фонд "Открытое общество", которым руководит "кошелек" мировых революций Джордж Сорос.