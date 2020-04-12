Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Бунт в иркутской колонии: диверсия с воли или нарушение прав зеков?

Происшествия

Почему взбунтовались заключенные, отбывающие наказание в колонии строгого режима в ИТК№15 в Иркутской области, по-видимому, выяснять будут — ни много ни мало — в ООН.

Правозащитница Ольга Романова, директор фонда "Русь сидящая", обратилась с просьбой вмешаться в расследование бунта к спецдокладчикам ООН Аньесу Калламару (он занимается вопросами внесудебных казней) и Нильсу Мельцеру (по вопросам пыток и бесчеловечного обращения).

Романова просит членов международной организации провести собственное расследование:

  • смерти двоих заключенных (на данный момент официально сообщается только об одном — прим. ред),
  • "чрезмерного применения силы в ИК-15",
  • уровня оказания срочной медпомощи пострадавшим осужденным.

Кроме этого, правозащитница уверена:

  1. "ООН должна призвать Россию уведомить родных заключенных об их состоянии, обеспечить доступ в колонию Общественной наблюдательной комиссии и раскрыть полную информацию о пострадавших и возможных погибших.
  2. ООН следует задать правительству России вопросы:
  • кто отдал распоряжение о жестком подавлении бунта,
  • о применении оружия сотрудниками ОМОНа,
  • было ли применение силы неизбежным и соразмерным угрозе,
  • о причинах бунта,
  • о пострадавших и о том, какая помощь была им оказана, о возможных погибших и совершивших суицид во время подавления бунта".

А самим ли зэкам нужен был этот бунт?

Юлия Витязева, журналистка News Front, опубликовала в Telegram информацию, что фотографии и видео с места событий первым начал публиковать в сети Святослав Хроменков, член правозащитной организации "Сибирь без пыток". Причем, чуть ли не в режиме реального времени — так оперативно заключенные снимали происходящее и отправляли свои записи ему.

Как утверждает портал "Политэксперт", "Сибирь без пыток" по факту спонсируется "из-за кордона". Например, один из спонсоров — фонд "Открытое общество", которым руководит "кошелек" мировых революций Джордж Сорос.

"Помимо этого, у "правозащитников" еще длинный список друзей-спонсоров с Запада", — отмечает издание.

Темы оон бунт ангарск иркутск заключенные ольга романова правозащитники сибирь без пыток фонд русь сидящая колония строгого режима
Новости Все >
В Иркутске задержали шестерых сбежавших пациентов психлечебницы
Патриарх Кирилл обратился с посланием ко всем христианам
Бунт в иркутской колонии: диверсия с воли или нарушение прав зеков?
Борис Джонсон обратился к британцам после выписки из больницы
Москвичей предупреждают об активизации мошенников в соцсетях
В Африку вернулась Эбола
Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Чечне
Выпавшего из окна москвича оштрафовали за нарушение самоизоляции
iOS 14 позволит запускать приложения без установки
Онколог рассказал, как связаны курение и коронавирус
Последние материалы
В Иркутске задержали шестерых сбежавших пациентов психлечебницы
Василий Колташов: обнулением недовольна оппозиция, народу важно другое
Самое простое дешевое мыло — лучшее средство против вируса
Патриарх Кирилл обратился с посланием ко всем христианам
Бунт в иркутской колонии: диверсия с воли или нарушение прав зеков?
Эпидемия требует оперативных законодательных мер на федеральном уровне
Касабланка: близкий финал путешествия экспедиции "Дорогами «Дакара»"
Химические авто СССР - проект "КС-18"
Топ-4 больших кроссоверов с маленьким двигателем
Борис Джонсон обратился к британцам после выписки из больницы
Популярное
Новости медицины
Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ

Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.

Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ
Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа
Политика. Новости и аналитика
Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа
Новости медицины
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Здоровье
Стоит ли разогревать пищу в микроволновке? - комментарий эксперта
Василий Амирджанов Коронахайп селебрити с философией бомжей Василий Амирджанов Игорь Буккер Астероид и черная дыра привлекли внимание землян Игорь Буккер Любовь Степушова Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны Любовь Степушова
Комментарии
В Африку вернулась Эбола
Патриарх Кирилл обратился с посланием ко всем христианам
Стоит ли разогревать пищу в микроволновке? - комментарий эксперта
Москвичей предупреждают об активизации мошенников в соцсетях
В ВОЗ назвали причину ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве
Песков объяснил, почему Путин вспомнил о печенегах и половцах
Всем наплевать: Тактаров о бое Нурмагомедова с Фергюсоном
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны
Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ
Откровения студента: не хочется защищать Россию из-за уровня жизни
Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ
Откровения студента: не хочется защищать Россию из-за уровня жизни
Патриарх Кирилл посоветовал смотреть трансляции богослужений
Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ
Бориса Джонсона выписали из больницы
Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ
Откровения студента: не хочется защищать Россию из-за уровня жизни
Откровения студента: не хочется защищать Россию из-за уровня жизни
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ