Бунт в иркутской колонии: диверсия с воли или нарушение прав зеков?

Почему взбунтовались заключенные, отбывающие наказание в колонии строгого режима в ИТК№15 в Иркутской области, по-видимому, выяснять будут — ни много ни мало — в ООН.
Правозащитница Ольга Романова, директор фонда "Русь сидящая", обратилась с просьбой вмешаться в расследование бунта к спецдокладчикам ООН Аньесу Калламару (он занимается вопросами внесудебных казней) и Нильсу Мельцеру (по вопросам пыток и бесчеловечного обращения).
Романова просит членов международной организации провести собственное расследование:
Кроме этого, правозащитница уверена:
Юлия Витязева, журналистка News Front, опубликовала в Telegram информацию, что фотографии и видео с места событий первым начал публиковать в сети Святослав Хроменков, член правозащитной организации "Сибирь без пыток". Причем, чуть ли не в режиме реального времени — так оперативно заключенные снимали происходящее и отправляли свои записи ему.
Как утверждает портал "Политэксперт", "Сибирь без пыток" по факту спонсируется "из-за кордона". Например, один из спонсоров — фонд "Открытое общество", которым руководит "кошелек" мировых революций Джордж Сорос.
"Помимо этого, у "правозащитников" еще длинный список друзей-спонсоров с Запада", — отмечает издание.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.