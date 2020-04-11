Пресс-службы компаний "Везёт" и "Яндекс.Такси" сообщили, что продолжат оказывать услуги пассажирских перевозок, но только тем людям, которым будет разрешено движение по Москве. Ранее такое же заявление сделали в компании "Ситимобил".

"Как и все организации и сервисы, от которых зависит бесперебойная поддержка инфраструктуры города, "Яндекс.Такси", "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка" продолжат свою работу в Москве и Подмосковье. Таксисты сейчас активно помогают врачам быстро приезжать на помощь пациентам, а магазинам - доставлять продукты и товары первой необходимости. Курьеры продолжат приносить еду и продукты всем, кто остается дома. Мы обсуждаем детали выдачи пропусков для курьеров и кладовщиков с оперативным штабом", - сообщили в пресс-службе "Яндекс.Такси".