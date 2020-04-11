За нарушение карантина в Москве оштрафовали 26 человек

26 человек были привлечены к административной ответственности за нарушение карантинного режима. Их доставили в специально оборудованные обсервационные центры. Там они будут проходить принудительное лечение до полного выздоровления.

Об этом сообщили в пресс-службе Объединения административно-технических инспекций Москвы.