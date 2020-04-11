На всех въездах в Москву теперь дежурят сотрудники полиции, которые контролируют передвижение транспорта и уточняют причину въезда в столицу у водителей.
"В настоящее время в круглосуточном режиме сотрудниками полиции проводится патрулирование всех районов столицы. Кроме того, на всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта, уточняют у граждан причину въезда в столицу", - рассказал начальник пресс-службы московского ГУ МВД Владимир Васенин.
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