Режим полной изоляции объявили в Бурятии

Режим полной самоизоляции ввели в Бурятии. Он будет действовать до 5 апреля.

Такое решение принял глава республики Алексей Цыденов. Сегодня он обратился к согражданам с просьбой оставаться дома и не покидать квартир без крайней необходимости. Тех, кто бывал недавно в Москве или за границей, а также контактировал с инфицированными, просят немедленно обратиться к медикам.

Также Цыденов поблагодарил врачей, которые, рискуя здоровьем, проводят тестирование местных жителей на коронавирус и работают с уже зараженными.

"Сейчас они реально герои. В стационарах наши медики перешли на круглосуточный режим работы при полной самоизоляции: без возвращения домой и без общения с родными и близкими. Живут прямо на работе. В других больницах и поликлиниках все перешли на сверхнормативный режим работы", — говорится в обращении главы республики, размещенном на сайте правительства Бурятии.

Сейчас в республике зафиксировано 19 случаев заражения коронавирусом. Среди них трое — дети до 17 лет. Еще шесть человек находятся под наблюдением медиков с подозрением на коронавирус.