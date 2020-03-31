В России за последние сутки зарегистрированы 500 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Заражения отмечены в 24 регионах страны. Наибольшее количество инфицированных находится в Москве — 387 человек.
Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.