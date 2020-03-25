Эксперт: Россия адекватно реагирует на распространение коронавируса

Ограничительные меры, которые вводятся в России, не являются избыточными. Они помогут избежать развития "итальянского сценария".

Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета по культуре Государственной думы Александр Шолохов.

"Ситуация требует адекватных мер. Она не требует паники, она не требует словословия, но она требует тех мер, которые, я считаю, предпринимаются абсолютно достаточные. И в каких-то моментах, может быть, они действительно могли бы быть даже жестче. Давайте просто на одну секунду представим, что ситуация начинает развиваться по итальянскому сценарию. Вот тогда мы будем как говорить? О том, что мы избыточные меры принимали и не надо было кальянные закрывать? Давайте исходить из того, что ситуация заставляет предпринимать адекватные и временами такие достаточно серьезные ограничения", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что действовавшие ранее меры не могли обеспечить необходимой безопасности. Речь идет, в частности, о работе кинотеатров с числом зрителей до полусотни человек. Политик призвал помнить, что если на одной чаше весов отказ от курения кальянов и закрытие кинотеатров, то на другой всегда находится жизнь и здоровье тысяч человек.

Напомним, что правительство постановило закрыть в регионах кинотеатры, детские комнаты и игровые центры, развлекательные центры, ночные клубы. Также в кафе, ресторанах и барах запретили курить кальяны.