Развлекательные центры, детские игровые комнаты, ночные клубы и кинотеатры закрывают в регионах России. Такое решение приняли в правительстве на фоне ситуации с коронавирусом.
Ознакомиться с текстом документа можно на сайте кабмина.
"Приостановить деятельность ночных клубов и иных аналогичных объектов, кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений", — говорится в решении правительства.
Также под запрет попали кальяны. Их курение запрещено в барах, кафе и ресторанах.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что владельцы ТЦ просят помощи у Михаила Мишустина. Из-за закрытия кинотеатров убытки владельцев торговых центров могут достигнуть триллиона рублей.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.