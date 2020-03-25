Кинотеатры и развлекательные центры закрывают в России

Развлекательные центры, детские игровые комнаты, ночные клубы и кинотеатры закрывают в регионах России. Такое решение приняли в правительстве на фоне ситуации с коронавирусом.

Ознакомиться с текстом документа можно на сайте кабмина.

"Приостановить деятельность ночных клубов и иных аналогичных объектов, кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений", — говорится в решении правительства.

Также под запрет попали кальяны. Их курение запрещено в барах, кафе и ресторанах.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что владельцы ТЦ просят помощи у Михаила Мишустина. Из-за закрытия кинотеатров убытки владельцев торговых центров могут достигнуть триллиона рублей.