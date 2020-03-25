Работу торговых центров в России ограничат. Это необходимо для борьбы с распространением коронавируса.
Специальное постановление готовят в правительстве России.
"Мы сегодня подготовим субъектам России рекомендательный перечень ограничений, которые необходимы. Это связано с работой магазинов, больших торговых центров", — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее кабмин постановил закрыть в России кинотеатры, развлекательные центры, ночные клубы. Кроме того, под запретом курение кальянов.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.