В России ограничат работу торговых центров

Работу торговых центров в России ограничат. Это необходимо для борьбы с распространением коронавируса.

Специальное постановление готовят в правительстве России.

"Мы сегодня подготовим субъектам России рекомендательный перечень ограничений, которые необходимы. Это связано с работой магазинов, больших торговых центров", — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее кабмин постановил закрыть в России кинотеатры, развлекательные центры, ночные клубы. Кроме того, под запретом курение кальянов.