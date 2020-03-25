«Тотальный диктант» пройдет в России осенью

Коронавирус вынудил отменить проведение "Тотального диктанта" весной. Образовательная акция была запланирована на 4 апреля.

Организаторы сообщили, что выбрана новая дата.

"Тотальный диктант пройдёт ‪17 октября 2020 года: впервые за 17 лет он будет написан осенью", — заявили они.

В апреле же пройдет онлайн-марафон по русскому языку. Его продолжительность составит семь часов. Он состоится 4 апреля. Участников ждет шесть лекций и возможность написать мини-диктант "Время, вперед!". Текст для него написал Андрей Геласимов.

Напомним, что образовательная акция, в которой участвуют тысячи людей по всему миру, проходит в России уже 16 лет.