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"Тотальный диктант" перенесен на осень

Общество

Акция "Тотальный диктант", запланированная на 4 апреля, перенесена на осень из-за сложной эпидемиологической ситуации в России.

"Мы очень долго думали, взвешивали за и против, искали альтернативы, пути максимально безболезненного выхода из сложившейся ситуации. Но вынуждены сообщить: "Тотальный диктант-2020" переносится на осень 2020 года", — сказано на сайте акции.

Последние 16 лет акция "Тотальный диктант" проходила в апреле и никогда не нарушала традиции.

акция осень пандемия коронавирус тотальный диктант
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