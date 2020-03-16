"Тотальный диктант" перенесен на осень

Акция "Тотальный диктант", запланированная на 4 апреля, перенесена на осень из-за сложной эпидемиологической ситуации в России.

"Мы очень долго думали, взвешивали за и против, искали альтернативы, пути максимально безболезненного выхода из сложившейся ситуации. Но вынуждены сообщить: "Тотальный диктант-2020" переносится на осень 2020 года", — сказано на сайте акции.

Последние 16 лет акция "Тотальный диктант" проходила в апреле и никогда не нарушала традиции.