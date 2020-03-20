Малообеспеченным семьям в России полагаются новые ежемесячные выплаты. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.
Речь идет о семьях, в которых есть дети в возрасте от трех до семи лет.
«Ежемесячная выплата предоставляется, в случае если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте...», - говорится в новом законе. С его текстом можно ознакомиться на портале правовой информации.
Такие семьи ежемесячно будут получать на каждого ребенка сумму, которая составляет половину регионального прожиточного минимумам для детей.
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