Семьи с детьми будут получать ежемесячные выплаты

Малообеспеченным семьям в России полагаются новые ежемесячные выплаты. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

Речь идет о семьях, в которых есть дети в возрасте от трех до семи лет.

«Ежемесячная выплата предоставляется, в случае если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте...», - говорится в новом законе. С его текстом можно ознакомиться на портале правовой информации.

Такие семьи ежемесячно будут получать на каждого ребенка сумму, которая составляет половину регионального прожиточного минимумам для детей.