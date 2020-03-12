Несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий, в Москве не планируют отменять парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По крайней мере, пока.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Пока нет. Подготовка продолжается. Следим за ситуацией", — сказал журналистам представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что парад Победы отменили в Казахстане. Такое решение принял президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.