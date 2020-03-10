Путин напомнил об историческом опыте победы над фашизмом

Россия готова ответить на любую агрессию, подчеркнул президент страны. Это было сказано в интервью "20 вопросов Владимиру Путину"

Путин напомнил, что у страны есть опыт СССР, который победил фашизм.

"И, если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим", — сказал глава государства.

Ранее "Правда.Ру" писала, что восстановление СССР не просто возможно, а неизбежно. Такое мнение высказал политический директор Фонда культурного развития народов "Кочевник" Александр Собянин. Интервью с экспертом читайте в нашем материале.