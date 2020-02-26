Обнулить президентские сроки предложил Владислав Сурков

"Гиперпрезидентская" форма правления сложилась в России. Такое определение дал бывший помощник президента Владислав Сурков.

По его мнению, для российской политической культуры это органичный подход, и такую систему необходимо формализовать на государственном уровне.

Продолжая мысль, Владислав Сурков предложил обнулить все президентские сроки после принятия поправок в Конституцию. Это связано с тем, что с обновлением главного закона страны обновится и институт президентства.

"Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты. Это мое частное мнение, конечно, но основанное на опыте законотворчества", — отметил экс-помощник Путина.

Ранее в интервью Сурков заявил, что пока не нашел работу, но ему интересна политика.