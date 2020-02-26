Сурков: подал в отставку без сожаления

Владислав Сурков рассказал об условиях своего ухода в отставку. По его словам, это была "самоволка".

Бывший помощник президента признался, что ушел без сожаления. А вот причину в интервью Алексею Чеснакову так и не назвал.

"Не знаю. Надо как-то не соврать, но и лишнего чего не сказать… Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так", — сказал Сурков.

Помощником президента Владислав Сурков работал с 20 сентября 2013 года. 18 февраля 2020 года вступил в силу указ об его отставке.