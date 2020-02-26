Бывший помощник президента еще не нашел новую работу

Владислав Сурков считает, что ему будет непросто найти работу. Такое мнение бывший помощник президента высказал в интервью.

По его словам, он планирует остаться в политике, но не спешит с поиском новой работы.

"Я двадцать лет жизнь видел только из окна моего персонального автомобиля. Дай осмотреться. Похожу, потолкаюсь по рынку, найду что-нибудь. Я ведь с моим набором санкций и политической токсичностью совсем не нарасхват. Скорее, наоборот, потенциальные бизнес-партнеры при моем появлении разбегаются кто куда. Тем интереснее", — сказал Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову.

Владислав Сурков ушел в отставку с поста помощника президента Владимира Путина. Указ вступил в силу 18 февраля.