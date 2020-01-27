Прокуратура начала проверку "бунта" водителей скорых в Екатеринбурге

Прокуратура Свердловской области сообщила о проверке инцидента вокруг "бунта" водителей скорой помощи, о котором распространяли информацию в социальных сетях.

Ранее жители Екатеринбурга писали в социальных сетях, что водителей скорой помощи принуждали регистрироваться в качестве самозанятых.

Водители требовали, чтобы с ними заключили официальный трудовой договор с прописанным соцпакетом, а также повысили заработную плату. В ином случае водители грозят уволиться.