В Ростове задержали мужчину, сбежавшего из Дома творчества

Полицейские Ростова-на-Дону задержали мужчину, который ранее пытался пройти в областной Дом творчества с травматическим пистолетом и ножом. Правоохранители искали его весь день и все-таки обнаружили.

На допросе задержанный рассказал, что пришел в Дом творчества, чтобы забрать свою дочь, которая якобы находилась на елке. По его словам, оружие ему было необходимо для самообороны. Задержанный не уточнил, от кого именно он планировал обороняться, а также, почему ушел после внимания со стороны охраны.