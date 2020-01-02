В Чеченской республике 2020 год объявлен годом туризма.
По словам Муслима Байтазиева, министра туризма Чечни, в планах — привлечь в республику порядка 400 тысяч гостей (это в 2,5 раза больше, чем едут туда сейчас).
"Мы уже немало сделали, чтобы повысить туристическую привлекательность республики: построили сухой горнолыжный спуск на одном из курортов, презентовали свой бренд и разработали очень интересные маршруты", — говорит Байтазиев.
Но "главной фишкой" Чечни министр считает специальные "милитари-туры", в разработке которых участвовали специалисты Российского университета спецназа.
По словам министра туризма, им удалось придумать настоящее приключение для тех, в чьей жизни мало адреналина — с одной стороны, и с другой — дать возможность не просто полюбоваться красотой природы и прикоснуться к уникальной культуре кавказского народа, но и получить "боевой" опыт, который "никогда и нигде больше получить невозможно".
"Милитари-туры — это ничто иное, как игры в войнушку для взрослых. Они помогут любому рядовому клерку отвлечется от привычной офисной рутины, выплеснуть эмоции и дадут — а это очень важно — почувствовать себя настоящим мужчиной: воином и защитником", — написано на сайте Chechentour. ru.
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