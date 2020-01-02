В Чечне для туристов разработаны "милитари-туры"

В Чеченской республике 2020 год объявлен годом туризма.

По словам Муслима Байтазиева, министра туризма Чечни, в планах — привлечь в республику порядка 400 тысяч гостей (это в 2,5 раза больше, чем едут туда сейчас).

"Мы уже немало сделали, чтобы повысить туристическую привлекательность республики: построили сухой горнолыжный спуск на одном из курортов, презентовали свой бренд и разработали очень интересные маршруты", — говорит Байтазиев.

Но "главной фишкой" Чечни министр считает специальные "милитари-туры", в разработке которых участвовали специалисты Российского университета спецназа.

По словам министра туризма, им удалось придумать настоящее приключение для тех, в чьей жизни мало адреналина — с одной стороны, и с другой — дать возможность не просто полюбоваться красотой природы и прикоснуться к уникальной культуре кавказского народа, но и получить "боевой" опыт, который "никогда и нигде больше получить невозможно".