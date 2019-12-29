Мужчине с поломанной рукой поставили диагноз "беременность"

Около года назад житель города Боровичи Новгородской области Юрий Сливка лечил сложнейший перелом руки в местной больнице. Ему сделали операцию, в ходе которой установили металлические штифты. Когда рука мужчины зажила, врачи отказались удалять установленные металлические детали.

Юрий Сливка признается, что нормально воспринял позицию врачей, однако его жена решила заглянуть в медицинскую карту, чтобы узнать причину, по которой медики отказались удалять штифты. Оказалось, что ее супруг находится на "27 неделе беременности" и удаление конструкций не рекомендуется до "родоразрешения".

История вокруг Юрия Сливки привела к скандалу на фоне того, что недавно из этой же больницы была выписана женщина с диагнозом "клиническая смерть". Примечательно, что медики рекомендовали женщине лечиться "обильным питьем и спазмолитиками".