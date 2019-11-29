Сургут поставил цель стать городом – полумиллионником. Зачем?

Самый северный город УрФО уверенными темпами приближается к званию "полумиллионник". На конец ноября в Сургуте зарегистрированы 400 тысяч человек. Еще 50 тысяч, как утверждает официальная статистика — мигранты.

Власти города такими показателями, пишет URA. RU, очень довольны. Ведь, если удастся достигнуть поставленной цели, то вместе с новым статусом Сургут получит и ряд преференций.

Во-первых, цитирует уральский портал Якова Черняка, члена общественной палаты Югры, статус полумиллионника докажет, что ХМАО — полноценный субъект РФ, а не просто место, куда едут "за длинным рублем" вахтовики.

Во-вторых, дополнительное финансирование из госбюджета позволит существенно улучшить инфраструктуру. Власти уже "прикинули", что в Сургуте смогут в ближайшие годы построить миллион квадратов жилья, порядка 20 детсадов и школ, расселить аварийные дома, провести реновацию парков и улиц в центре города, построить 6 новых, очень нужных, дорог.

Темпы, которыми развивается сейчас город и растет численность его населения, вселяют уверенность в том, что "мечты начнут сбываться" даже раньше намеченного 2030 года", — рассказал заммэра Сургута Алексей Жердяев.