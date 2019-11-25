На Сахалине начинают осваивать землю, переданную от Минобороны

Руководство Сахалина заключило соглашение с Министерством обороны о передаче муниципалитетам земли, ранее принадлежавшей военным.

Как сообщает пресс-служба мэрии Сахалина, губернатором региона Валерием Лимаренко и министром обороны РФ Сергеем Шойгу подписано соглашение на передачу 40 участков земли.

Военным эти площади сейчас не нужны и поэтому несколько лет зарастали бурьяном.

Теперь на них закипит строительство. Как рассказали в мэрии Южно-Сахалинска, первым будет "осваиваться" участок в 143 гектара на улице Украинской. Здесь возведут жилые дома и объекты инфраструктуры для них. В качестве благодарности, помимо соцобъектов, построят еще и новое здание для военкомата.

Масштабная стройка начнется через 2 года — столько времени, по оценке специалистов, понадобится для подготовки документов: межевания и проектов планировки.