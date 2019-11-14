У мужчины отобрали квартиру за неуплату алиментов

Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю сообщило об аресте квартиры у жителя области за неуплату алиментов. В ведомстве отмечают, что мужчина не уклонялся от встреч с приставами, однако не слишком следовал их предупреждениям, перечисляя матери с ребенком не более 500 рублей, сразу после визита приставов.

Ведомство решило применить крайние меры когда задолженность мужчины перед матерью и его ребенком составила 389 тысяч рублей. В УФССП по региону отмечают, что арест имущества остается одним из самых эффективных способов повлиять на неплательщиков. Пристав выехал на место проживания мужчины и провел опись недвижимого имущества в присутствии свидетелей. Сейчас квартиру направляют на принудительную продажу. Вырученные деньги будут переданы матери ребенка.