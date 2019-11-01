Новые директора школ Москвы смогут получить консультации специалистов

В столице начала работу Консультация для начинающих директоров школ. Об этом на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы сообщил начальник управления развития кадрового потенциала Илья Новокрещенов.

"Конечно, дефициты есть у каждого из нас, но у недавно назначенных руководителей образовательных организаций есть специфические дефициты. С одной стороны, каждый вновь назначенный директор сможет помочь самому себе и своей административной команде выявить и ликвидировать некоторые управленческие дефициты. С другой стороны, это поможет нашей системе сформировать перечень наиболее часто задаваемых вопросов (характерных для молодых директоров дефицитов) и подготовить электронное пособие в помощь всем тем, кто станет директором московской школы в ближайшем будущем", — рассказал Новокрещенов.

Целевой аудиторией проекта являются директора московских школ, назначенные после 1 сентября 2018 года. В состав Консультации войдут заместители руководителей городских учреждений, которые призваны прийти на помощь административной команде школ, в том числе Московского центра качества образования, Городского методического центра, ТемоЦентра и др. Илья Новокрещенов подчеркнул, что Консультация будет индивидуально подходить к решению вопросов, которые возникнут у начинающих директоров московских школ.