Губернатор Прикамья обязал мэров проверять соцсети каждое утро

Губернатор Прикамья Максим Решетников провел встречу с главами городов, на которой рассказал им о правилах поведения чиновников в социальных сетях. Глава региона дал рекомендации по эффективному ведению публичных страниц.

По словам Решетникова, мэр должен быстро и по существу отвечать на вопросы жителей. Каждое утро главе города необходимо просматривать обращения граждан и давать на них ответы. Также губернатор рассказал о необходимости проведения прямых эфиров не реже одного раза в месяц.

Решетников заявил, что будет выносить выговоры тем мэрам, которые закрывают комментарии на своих страницах в социальных сетях.