В Ростовской области прошел фестиваль "Осада Азова"

Третьего августа в Азове прошел 15-й фестиваль "Осада Азова 1641 года", представляющий уникальную страницу русской воинской славы. Почти четыре столетия назад более трех месяцев малочисленный казачий гарнизон оборонял Азовскую крепость от противника, численность которого превосходила оборонявшихся почти в 60 раз. Защитники крепости выдержали 24 приступа, потеряв большую часть бойцов.

В театрализованной реконструкции осады приняли более 200 человек из 33 исторических клубов со всей России.

За 15 лет проведения красочное представление набрало популярность и стало любимым тысячами азовчан, привлекая жителей и гостей Ростовской области. Город уже давно по праву считается популярным туристическим направлением, а Ростовская область в целом входит в "Золотую лигу" событийного туризма России, в том числе благодаря таким ярким событиям.

От имени главы Ростовской области Участников и гостей фестиваля поприветствовал заместитель губернатора Михаил Корнеев: "Каждый год в это время мы отдаем дань памяти донским героям. Реконструкция осадного сидения дает нам возможность напрямую окунуться в историю. Подвиг наших предков — это пример и гордость для нас", — сказал замгубернатора.

В рамках фестиваля в Азове прошли народные гуляния, были развернуты торговые точки, работали многочисленные кафе, фотозоны и сувенирные лавки, для гостей праздника выступали творческие коллективы области.