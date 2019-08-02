В 2018 году жительница Нижегородской области задумала передать новорожденного ребенка своей знакомой для последующей перепродажи.
Ребенок был рожден по поддельным документам. После этого сообщница матери забрала его из роддома и пыталась продать семье из Москвы за 300 тысяч рублей.
В марте 2019 обеих женщин задержали. 2 августа нижегородский суд приговорил мать ребенка к пяти годам колонии общего режима. Она была признана виновной в торговле людьми. Обвиняемая полностью признала свою вину. Суд над ее сообщницей все еще идет.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о совместной спецоперации российских и американских спецслужб, которые пресекли деятельность международной банды, торговавшей русскими детьми. Некая организация под названием "Юнона", куда входили граждане России и США, пользуясь несовершенством законодательства, собирала конфиденциальную информацию о детях в России, на Украине, Казахстане, Гватемале и ряде других стран, а затем перепродавала ее агентствам по усыновлению.
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