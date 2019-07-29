В Москве запретили коммерческие граффити

Администрация Москвы постановила запретить наружную рекламу в виде граффити, а также убрать ее в течение двух недель. Если за это время рекламодатели самостоятельно не закрасят рисунки, то их закрасят коммунальные службы за счет городского бюджета.

В московской мэрии сообщили, что запрет коммерческих граффити планировался еще в 2018 году перед проведением ЧМ-2018. Тогда рынок коммерческих граффити оценивался в один миллиард рублей. Теперь художникам Москвы запрещено рисовать граффити с коммерческим подтекстом.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Москве планируют легализовать граффити. Разрисовать стенку в центре города и чтобы тебе за это ничего не было - такую возможность предоставил первый московский фестиваль уличного искусства "Мост".Открытие фестиваля прошло на территории дизайн-завода «Флакон».

Читайте также:

Граффити окажется вне закона?