Администрация Москвы постановила запретить наружную рекламу в виде граффити, а также убрать ее в течение двух недель. Если за это время рекламодатели самостоятельно не закрасят рисунки, то их закрасят коммунальные службы за счет городского бюджета.
В московской мэрии сообщили, что запрет коммерческих граффити планировался еще в 2018 году перед проведением ЧМ-2018. Тогда рынок коммерческих граффити оценивался в один миллиард рублей. Теперь художникам Москвы запрещено рисовать граффити с коммерческим подтекстом.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Москве планируют легализовать граффити. Разрисовать стенку в центре города и чтобы тебе за это ничего не было - такую возможность предоставил первый московский фестиваль уличного искусства "Мост".Открытие фестиваля прошло на территории дизайн-завода «Флакон».
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