Политолог оценил перспективы губернатора Ростовской области

Регионовед и политолог, президент фонда фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов опубликовал на своей странице в "Фейсбук" рассуждения о проблемах, которые испытывают власти в регионах и о том, как им удается преодолевать периодически случающиеся кризисы. Для примера была выбрана Ростовская область.

Известно, что в следующем году у главы области Василия Голубева заканчиваются полномочия. После ареста в мае вице-губернатора Сергея Сидаша возникли разговоры о том, что губернатор теперь уж точно уйдет со своего поста и даже не сможет оставить лояльного себе преемника.

По словам Михаила Виноградова, такие разговоры возникают всегда.

"Их принято начинать и принято не замечать. Губернаторы после громких негативных событий обычно долго выжидают и не торопятся переходить в наступление. Интересно, что Голубев воспринял происходящее всерьез и предпринял целую серию шагов, призванных показать, что он не только уверен в своих силах и контролирует ситуацию в регионе, но и остается успешным лоббистом", — пишет Виноградов…

Политолог перечисляет конкретные шаги губернатора, демонстрирующие умение Василия Голубева не только грамотно позиционировать себя как руководителя, но и одновременно продвигать интересы доверенного ему региона.

1 июля Голубев встретился с Санкт-Петербурге с Миллером и в обмен на обязательство ужесточить платежную дисциплину потребителей получил подтверждение планов "Газпрома" модернизировать три самые загруженные газораспределительные станции, построить на Дону новые сети для поставок газа в центральные районы области на участке Шахты — Волгодонск, а также сотрудничать в сооружении спортплощадок, футбольных полей, ФОКов и детского конноспортивного комплекса.

На следующий день в Москве прошла встреча Голубева с Мантуровым, в ходе которой речь шла о господдержке вертолето- и сельхозмашиностроения, а также привлечении потенциальных инвесторов на свободные производственные площадки региона для реализации перспективных инвестпроектов.

2 июля губернатор Ростовской области принял участие в заседании президиума совета по нацпроектам под председательством Медведева. Особое внимание было уделено работающей в регионе "каскадной" системе управления проектом с персональной ответственностью глав муниципалитетов. Этот разговор был особенно значим для правительства после переподтверждения на прямой линии Путина внимания президента к реализации нацпроектов, а заодно для преодоления существующего у части элит общества скепцтицизма по отношению к нацпроектам как таковым.

В целом донской губернатор приятно выделяется на общем фоне глав других регионов, считает Михаил Виноградов. Голубев (прибывший, кстати, руководить Ростовсой областью из Подмосковья) явно не разделяет мечты своих коллег-губернаторов "поскорее покинуть регион и переехать куда-нибудь в Москву".

"Голубев недвусмысленно демонстрирует способность добиваться результатов и наличие долгосрочных планов, реализация которых — за пределами нынешнего губернаторского срока", — констатирует политолог.