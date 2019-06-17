Заключенного одной из исправительных колоний Казани отправили в отпуск впервые за десять лет. Такая практика прописана в законе в качестве поощрения для наиболее примерных осужденных, однако не применялась долгое время.
Как сообщает портал "Татар-информ", одновременно в отпуск могут уходить не более трех заключенных, срок отпуска составляет до 15 дней.
"Практика эта не новая - закон всегда разрешал нам это делать. В связи с непростой ситуацией в исправительных учреждениях это право долгое время не применялось. Но теперь для стимулирования осужденных, работающих на производстве, мы планируем отправлять в отпуска", - пояснил начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными республиканского УФСИН Алексей Веряскин.
Отпуск дается лишь тем осужденным, которые не имеют нарушений и не стоят на профилактическом учете. Подобная мера не будет применяться к осужденным по статьям, связанным с наркотиками, убийствами и экстремизмом.
"Контролировать осужденного будут сотрудники колонии, сотрудники управления и уголовно-исполнительная инспекция. Они могут приходить к нему домой, звонить, использовать видеосвязь", - добавил Веряскин.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ФСИН России планирует внести поправки в приказ о Кодексе этики, обязав сотрудников извиняться перед заключенными в том случае, если их права были нарушены.
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