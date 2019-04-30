Посетитель кузбасского супермаркета едва не задушил мальчика

Посетитель супермаркета в городе Юрга Кемеровской области напал на школьника на глазах других покупателей.
Как сообщает портал "Вести.ru", инцидент произошел 28 апреля в одном из местных супермаркетов. Мужчина подошел к школьнику со спины и взял его в захват. Затем он подождал, пока остальные покупатели отойдут в сторону, после чего прикрыл мальчику рот и нос своей ладонью. Самостоятельно вырваться из рук мужчины у школьника не получалось.
"У ребенка явно началась паника из-за нехватки кислорода, но мужчину это только забавляло, он улыбался и делал вид, что всё хорошо. Одна из женщин сообщила об инциденте работникам магазина. Они подбежали и вырвали ребенка у незнакомца", - передает портал слова одного из очевидцев произошедшего.
Позднее мужчина беспрепятственно покинут супермаркет. Продавцы вызвали полицейских, чтобы они доставили получившего нервный срыв мальчика домой. Региональное управление СКР начало доследсвенную проверку инцидента.
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