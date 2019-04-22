Почему волгоградский губернатор отказался возглавить избирательный список "ЕР"

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отказался возглавить список "Единой России" на выборах в региональную думу, которые пройдут в сентябре этого года.



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В некоторых волгоградских СМИ высказывается предположение, что Бочаров поступил так из-за боязни оттолкнуть часть электората. Дело в том, что в сентябре пройдут еще и выборы губернатора Волгоградской области. А у самого Бочаров ситуация с поддержкой избирателей не то чтобы блестящая…

Но все же, не являются ли подобные ситуации — а Бочаров не первый из губернаторов, отказавшийся возглавить список единороссов на выборах — что "Единая Россия" превращается в партию-изгоя?

На эту тему в беседе с "Правдой.Ру" рассуждает политический аналитик Дмитрий Бабич:

— Мне кажется, не то чтобы партией-изгоем, но риски того, чтобы идти с "Единой Россией" на местные выборы, в последнее время увеличиваются.

Что такое избираться от "Единой России"? Раньше это был гарантированный билет к победе и, в общем-то, к благополучному пребыванию у власти.

А сейчас, во-первых, в случае неудачи это рассматривается как сильный карьерный прокол. На самом деле, когда говорят, что избиратели в России не могут повлиять на политический процесс, они вот вроде бы такие совсем бесправные — это не совсем так. Пока не сложились сильные альтернативные партии, способные противостоять "Единой России", бороться за ключевые посты в государстве. Но неудачное выступление на выборах — а подсчет голосов, я думаю, все-таки проводятся достаточно честно, об этом даже заботятся — это повод для, если хотите, оргвыводов в отношении тех же губернаторов, в отношении партактива "Единой России" и вообще местной элиты в том или ином регионе.

Давно уже существует ситуация некоторого разрыва — популярный президент при не очень популярной партии власти и не очень популярном правительстве.

Но в том-то и беда, что на данный момент старые партийные проекты — компартия, ЛДПР — явно исчерпывают свой ресурс. А появления какой-то новой, грамотной политической силы пока не видно.

Возможно, этому мешают сами старые партии и власти, поскольку их устраивала предыдущая конфигурация. Но мне кажется, что сейчас совершенно очевиден запрос на патриотическую левоориентированную партию. Которая, тем не менее, отказалась бы от крайностей. То есть не обещала бы возврат в Советский Союз, но поставила бы вопрос о защите страны, о том, как вообще безопасно проводить модернизацию.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Андрею Бочарову ищут телохранителей для охраны от местного криминалитета.

На фото: Андрей Бочаров

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