Глава Чувашии попросил полицию "наказать" пенсионеров, обратившихся к Путину

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев решил поквитаться с пенсионерами, которые записали видеообращение к президенту России с просьбой уволить Игнатьева. Для этого чиновник попросил полицию "наказать" группу пенсионеров.
О том, насколько законны "репрессии", организованные главой Чувашии в отношении пенсионеров, рассказали директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов, а также председатель комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
По мнению Дмитрия Фетисова, Михаил Игнатьев совершил политическую ошибку, поскольку устал от постоянного противостояния с местными элитами, которые не хотят его видеть главой региона. По словам эксперта, на последних выборах остро стоял вопрос о том, что Игнатьев может не избраться.
Фетисов утверждает, что в этом конкретном случае губернатор показал свою слабость: не просто спрятался от жителей, а еще и организовал "ответные действия". Хотя администрация президента, наоборот, всегда подталкивает глав регионов к диалогу с жителями.
"При нормальном развитии событий эта история могла бы существенно понизить Игнатьеву рейтинг, — считает директор консалтингового агентства NPR Group. — Однако федеральные СМИ не подхватили эту тему, поэтому ажиотаж был только на местном уровне. Более того, уголовное дело против губернатора также отказались возбуждать. Это все свидетельствует о том, что Михаил Игнатьев не извлечет урок из ситуации и продолжит совершать политические ошибки".
Леонид Калашников считает, что факт подачи заявления в МВД на пенсионеров со стороны губернатора может свидетельствовать о глупости Михаила Игнатьева.
"Умный губернатор пошел бы на контакт, встретился бы с ними, нашел точки соприкосновения и уладил бы конфликт. Владимир Путин проводит подобные мероприятия, когда общается со всей страной. И после этого губернаторы не сидят на местах, а бегут исполнять свои обязанности", — пояснил для "Правды.Ру" Леонид Калашников.
Леонид Калашников также сказал "Правде.Ру", что такому, как Михаил Игнатьев, не место на губернаторском посту. Эксперт считает, что администрация президента должна предложить Ингатьеву написать заявление об увольнении либо уволить по статье как не справившегося с возложенными на него обязанностями.
На фото: Михаил Игнатьев
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