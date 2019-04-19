Учительница подралась с ученицей в очереди в школьный туалет

Учительница одной из общеобразовательных школ Новосибирска устроила потасовку с ученицей.



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Как сообщают местные средства массовой информации, причиной выяснения отношений стало то, что девушка заняла в туалете кабинку для педагогов.

Примечательно, что всего в школьном туалете пять кабинок. На трех из них нет замков. Остальные же две и предназначены для учителей.

Как сообщают СМИ Новосибирска, учительница в своем поведении раскаялась и признала, что повела себя некорректно.