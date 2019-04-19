Власти Крыма заинтересованы в возобновлении паромного сообщения с Турцией

Крымский полуостров заинтересован в возобновлении паромного сообщения с Турцией.
Об этом на полях Ялтинского международного экономического форума заявил глава республики Крым Сергей Аксенов.
Так, подчеркнул Аксенов, у властей Крымского полуострова "проблем никаких с этим нет". Все зависит, указал он, от заинтересованности иностранных партнеров.
То же, отметил Сергей Аксенов, касается и авиарейсов.
Напомним, что Турция прервала паромное сообщение с Крымским полуостровом в марте 2017-го года.
Фото: mostlife.
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