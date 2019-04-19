Власти Крыма заинтересованы в возобновлении паромного сообщения с Турцией

Крымский полуостров заинтересован в возобновлении паромного сообщения с Турцией.



Дорогами Крыма

Об этом на полях Ялтинского международного экономического форума заявил глава республики Крым Сергей Аксенов.

Так, подчеркнул Аксенов, у властей Крымского полуострова "проблем никаких с этим нет". Все зависит, указал он, от заинтересованности иностранных партнеров.

То же, отметил Сергей Аксенов, касается и авиарейсов.

Напомним, что Турция прервала паромное сообщение с Крымским полуостровом в марте 2017-го года.

Фото: mostlife.