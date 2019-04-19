Власти Екатеринбурга запретили "Монстрацию"

Министерство общественной безопасности Свердловской области запретило провести в центре города акцию "Монстрация".
Об этом сообщают местные средства массовой информации.
Так, в ведомстве заявили, что эта акция якобы "может создать препятствия гражданам, участвующим в праздничных мероприятиях, в реализации своего права на отдых".
Чем именно "Монстрация" может "создать препятствия", в Министерстве общественной безопасности Свердловской области не уточнили.
Напомним, что "Монстрация" — молодежное шествие, традиция проведения которого в первомайские праздники родилась в Новосибирске.
"Монстрации", что примечательно, проходят под шуточными, ироничными, несерьезными и подчеркнуто неполитическими лозунгами.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Ученые из Института солнечно-земной физики обнаружили новый маневрирующий спутник с помощью телескопа АЗТ-33ИК Саянской обсерватории.
Россияне уважают Сталина, потому что "на нищем, гнилом сегодняшнем фоне воспринимают его как фигуру мирового масштаба, как отца", считает историк Юрий Щетинов.
Около 70% жителей России положительно оценивают историческую роль Иосифа Сталина. Уровень одобрения достиг максимального показателя за все годы исследований.
Порошенко и Зеленский не намерены дебатировать на стадионе, а украинская полиция не способна справиться с экстремистами, считает экс-силовик Александр Михайлов.