Власти Екатеринбурга запретили "Монстрацию"

Министерство общественной безопасности Свердловской области запретило провести в центре города акцию "Монстрация".



Фейковая «Монстрация»: власти не смогли запретить шествие — решили присвоить / Новости от 14.03.2019 21:12

Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Так, в ведомстве заявили, что эта акция якобы "может создать препятствия гражданам, участвующим в праздничных мероприятиях, в реализации своего права на отдых".

Чем именно "Монстрация" может "создать препятствия", в Министерстве общественной безопасности Свердловской области не уточнили.

Напомним, что "Монстрация" — молодежное шествие, традиция проведения которого в первомайские праздники родилась в Новосибирске.

"Монстрации", что примечательно, проходят под шуточными, ироничными, несерьезными и подчеркнуто неполитическими лозунгами.