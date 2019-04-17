С омички потребовали налог за подарок от администрации города

Жительница Омска родила 1 января в 00:30 ночи и стала первой родившей матерью в новом году. С этим ее поздравили городские чиновники и потребовали налоги.



Госдума обсуждает закон о налоге для самозанятых / Новости от 25.10.2018 13:54

Сания Абдуллина сама рассказала местным журналистам об инциденте. По ее словам, 3 января чиновники пришли к ней в палату, вручили букет цветов и сертификаты из дорогого магазина детских вещей на 20 тысяч рублей.

В апреле 2019 года по адресу Сании Абдулинной пришло письмо с требованием оплатить налог на "подарок" в размере 2,4 тысяч рублей до 15 июля 2020 года. В письме говорилось, что подарки стоимостью более 4 тысяч рублей облагаются налогом. Чиновники оценили "подарок" (цветы и сертификаты) в 22 тысячи рублей.

В администрации Омска утверждают, что предупреждали женщину о необходимости уплаты налога. Более того, по словам омских чиновников, она даже подписывала соответствующее соглашение. Сания Абдуллина говорит, что готова заплатить налог, однако она не подписывала никакого соглашения.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала читателям о деловом этикете, а именно о том, как подарить подарок и попасть впросак. Традиция дарить подарки стала неотъемлемой частью культуры деловых отношений. Деловые подарки коллегам, партнёрам, руководителям и подчиненным делают нашу трудовую жизнь богаче, добрее и полноценнее.

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