С омички потребовали налог за подарок от администрации города

Жительница Омска родила 1 января в 00:30 ночи и стала первой родившей матерью в новом году. С этим ее поздравили городские чиновники и потребовали налоги.
Сания Абдуллина сама рассказала местным журналистам об инциденте. По ее словам, 3 января чиновники пришли к ней в палату, вручили букет цветов и сертификаты из дорогого магазина детских вещей на 20 тысяч рублей.
В апреле 2019 года по адресу Сании Абдулинной пришло письмо с требованием оплатить налог на "подарок" в размере 2,4 тысяч рублей до 15 июля 2020 года. В письме говорилось, что подарки стоимостью более 4 тысяч рублей облагаются налогом. Чиновники оценили "подарок" (цветы и сертификаты) в 22 тысячи рублей.
В администрации Омска утверждают, что предупреждали женщину о необходимости уплаты налога. Более того, по словам омских чиновников, она даже подписывала соответствующее соглашение. Сания Абдуллина говорит, что готова заплатить налог, однако она не подписывала никакого соглашения.
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