Избивший учительницу осетинский депутат отказался от мандата

Депутат собрания представителей Ардонского района Северной Осетии Василий Гогичашвили решил сложить мандат после обвинения в избиении учительницы школы, в которой обучается племянница депутата. Об этом сообщает портал газеты "Известия".

Парламентарий от фракции "Патриоты России" записал видеообращение, где отверг все обвинения в свой адрес, назвав их несправедливыми. Он также добавил, что против него ведется травля, устроенная местными властями.

"Что касается избиения учителя в школе, то никакого избиения, конечно же, не было. А было незаслуженное обвинение моей болеющей 13-летней племянницы в краже денег. На моем месте любой бы вышел из себя. Однако я пальцем никого не тронул", - пояснил депутат. - Несмотря на то, что я прав, считаю нужным сложить мандат, чтобы избежать дальнейшей дискредитации меня и партии".

Эту информацию позднее подтвердили в республиканском парламенте. Как пояснили в руководстве партии "Патриоты России", такое решение депутат принял самостоятельно, давления на него никто не оказывал.

Напомним, в начале марта депутат ворвался в кабинет, где проводился урок, и напал на учительницу начальных классов на глазах учеников. Затем он схватил педагога за волосы и потащил к кабинету директора. Таким образом мужчина хотел проучить учительницу, которая провела с его племянницей воспитательную беседу после уроков.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в школе в Южном Бутово мужчина избил директора школы прямо в ее кабинете.

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