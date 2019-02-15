"Ивантеевского стрелка" осудили на семь лет за нападение на школу

Ивантеевский суд Подмосковья 15 февраля вынес приговор школьнику, который покушался на убийство учительницы и нанес телесные повреждения своим одноклассникам осенью 2017 года. Его приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы.
Также адвокат школьника сообщил, что суд взыскал с подсудимого 2 миллиона рублей в качестве компенсации потерпевшим. Адвокат подчеркнул, что взыскание ляжет на плечи родителей подсудимого.
Напомним, ученик 9-го класса школы №1 в Ивантеевке в начале сентября 2017 года принес в школу пневматическую винтовку. На уроке он обстрелял свою учительницу и нанес ей серьезные травмы. Затем нарушитель порядка открыл огонь по своим одноклассникам.
Адвокат школьника заверял, что ученик раскаивается в содеяном и просит прощения у потерпевших. Родители мальчика сообщали, что также приносят извинения потерпевшим и готовы выплатить моральный и физический ущерб.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о красноярском девятикласснике, который открыл стрельбу по школьным окнам после того, как его не пустили в здание школы с оружием.
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