Директора московской школы избили гаечным ключом в ее же кабинете

25 февраля в здание школы №2109 района Южное Бутово в Москве вошел мужчина и направился в кабинет директора. После того как мужчина вошел в кабинет директора, он нанес несколько ударов гаечным ключом директору школы Любови Егоровой.

Об инциденте рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, нападающий уже задержан. Полицейские установили, что мужчина оказался братом учительницы, которую директор школы накануне понизила в должности. Мужчина решил отомстить за сестру. Директор школы №2109 Любовь Егорова госпитализирована.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о вердикте, который вынес суд "Ивантеевскому стрелку". Школьника, который намеренно стрелял в учительницу и одноклассников из пневматической винтовки, осудили на 7 лет колонии.

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