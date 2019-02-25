Директора московской школы избили гаечным ключом в ее же кабинете

25 февраля в здание школы №2109 района Южное Бутово в Москве вошел мужчина и направился в кабинет директора. После того как мужчина вошел в кабинет директора, он нанес несколько ударов гаечным ключом директору школы Любови Егоровой.
Об инциденте рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, нападающий уже задержан. Полицейские установили, что мужчина оказался братом учительницы, которую директор школы накануне понизила в должности. Мужчина решил отомстить за сестру. Директор школы №2109 Любовь Егорова госпитализирована.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о вердикте, который вынес суд "Ивантеевскому стрелку". Школьника, который намеренно стрелял в учительницу и одноклассников из пневматической винтовки, осудили на 7 лет колонии.
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