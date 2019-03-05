СМИ Владивостока обвинили жителей города в "жизни ради понтов"

Многие жители современного Владивостока якобы "живут ради понтов".
Об этом сообщает местное издание Vladnews.
Так, пишут авторы материала, для Владивостока, например, характерна и привычна следующая ситуация. Человек, живя в гостинице или дешевой съемной квартире, покупает себе дорогую иномарку, а не тратит деньги на улучшение собственных жилищных условий.
Гости приморской столицы, сообщают СМИ Владивостока, ни раз замечали, что на дорогах города полным-полно "крутых тачек" — дорогих автомобилей, которые большинству россиян не по карману.
Примечательно, что сами жители Владивостока, пишут авторы материала, знают о своем желании "жить ради понтов" и смеются над этим. Так, говорят местные жители, только в их городе у "захудалой гостинки" можно увидеть несколько десятков дорогих элитных машин.
Любопытно, что, по словам журналистов средств массовой информации Владивостока, не у всех местных жителей в почете платить по своим долгам.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что полицейские задержали банду мошенников, создавших на Дальнем Востоке целую сеть псевдоклиник. Преступники приглашали доверчивых стариков на бесплатное обследование и сообщали им о наличии у них болезни, которой на самом деле не существует в природе вовсе. Затем испуганных пенсионеров мошенники "лечили" от этого недуга за несколько сотен тысяч рублей.
Фото: соцсети.
Читайте также:
Владивосток с высоты птичьего полета
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
По имеющейся информации, на вооружении у США на данный момент имеется оружие, которое запрещено ДРСМД.
Владимир Познер считает, что бедность россиян связана с отставанием России в производительности труда. Об этом телеведущий сообщил на своей странице в Instagram
Пользователи сети Интернет, увидев фотографию, тут же начали соревноваться в остроумии.
Аргентинский турист Диего Итурсарри выложил в сеть 28 видеороликов, в которых он рассказывает о жизни в Венесуэле - отчасти гораздо лучшей, чем в Аргентине.