СМИ Владивостока обвинили жителей города в "жизни ради понтов"

Многие жители современного Владивостока якобы "живут ради понтов".

Об этом сообщает местное издание Vladnews.

Так, пишут авторы материала, для Владивостока, например, характерна и привычна следующая ситуация. Человек, живя в гостинице или дешевой съемной квартире, покупает себе дорогую иномарку, а не тратит деньги на улучшение собственных жилищных условий.

Гости приморской столицы, сообщают СМИ Владивостока, ни раз замечали, что на дорогах города полным-полно "крутых тачек" — дорогих автомобилей, которые большинству россиян не по карману.

Примечательно, что сами жители Владивостока, пишут авторы материала, знают о своем желании "жить ради понтов" и смеются над этим. Так, говорят местные жители, только в их городе у "захудалой гостинки" можно увидеть несколько десятков дорогих элитных машин.

Любопытно, что, по словам журналистов средств массовой информации Владивостока, не у всех местных жителей в почете платить по своим долгам.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что полицейские задержали банду мошенников, создавших на Дальнем Востоке целую сеть псевдоклиник. Преступники приглашали доверчивых стариков на бесплатное обследование и сообщали им о наличии у них болезни, которой на самом деле не существует в природе вовсе. Затем испуганных пенсионеров мошенники "лечили" от этого недуга за несколько сотен тысяч рублей.

Фото: соцсети.

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