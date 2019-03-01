На Дальнем Востоке мошенники создали сеть псевдоклиник

На Дальнем Востоке — в Хабаровске, Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре — мошенники лечили местных жителей от несуществующих болезней.

Стражи правопорядка задержали злоумышленников. Об этом общественности рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Так, согласно предоставленной информации, в вышеперечисленных городах преступники арендовали несколько помещений, в которых разместили псевдомедицинское оборудование. Затем предприимчивые мошенники приглашали на бесплатное обследование лиц пожилого возраста. Затем они сообщали пенсионерам о наличии у них серьезного заболевания и предлагали пройти у них курс лечения.

Услуги, отметила официальный представитель МВД Ирина Волк, стоили немало — от 160 до 350 тысяч рублей. Всего же мошенникам удалось отнять у своих жертв несколько десятков миллионов рублей.

По словам Ирины Волк, на данный момент по делу о мошенничестве проходит двенадцать подозреваемых. Жертвами ухищрений злоумышленников стали больше сотни жителей Дальнего Востока.

Примечательно, что ни у одного из подозреваемых не было медицинского образования.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что заместитель главы Министерства здравоохранения республики Татарстан Айрат Гарипов объявил о необходимости сделать медицину в России платной.

Фото: facebook.com.

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