Феминистки провели протест у военкомата в Петербурге

Шесть участниц феминистского движения провели протестную акцию у здания военкомата в Петербурге, сообщает агентство "Росбалт". Таким образом активистки решили поздравить российских мужчин с Днем защитника Отечества.
Сообщается, что женщины пришли к петербургскому военкомату в противогазах и с перевязанными георгиевскими ленточками свертками в руках. В свертках под видом грудных младенцев лежали куски сырого мяса. В ходе акции две активистки оголили грудь, объяснив это тем, что "государство заставляет женщин рожать мясо, которое затем ест".
"Наши дети становятся пушечным мясом российского милитаризма и трупами в развязанных Россией бессмысленных войнах", - заявили женщины в интервью агентству.
Активистки отметили, что выступают против любых войн, а также против государственного давления на женщин и насилия над мужчинами, которые не хотят служить в российской армии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 3 февраля в Санкт-Петербурге была открыта единственная в России кофейня "Симона" (в честь Симоны де Бовуар) для женщин. Владельцами кофейни стали участницы феминистского проекта "Ребра Евы", выступающие против гендерной дискриминации.
Заведение работает в режиме male-free и вход мужчинам закрыт. Цель создания подобного заведения. по словам создательниц, заключается в том, чтобы женщины могли отдохнуть в безопасном пространстве.
Источник фото: агентство "Росбалт"
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