На кофейню феминисток в Санкт-Петербурге подали жалобу в прокуратуру

С жалобой в прокуратуру Петербурга обратился один из пользователей Twitter на женскую кофейню "Симона", открытую участницами феминистского проекта "Ребра Евы".

В своем заявлении, блогер с ником Max отметил, что кофейня нарушает статьи Гражданского кодекса РФ, которые обязывают предприятия общественного питания предоставлять свои услуги всем потребителям вне зависимости от их пола.

Кроме того, заявитель посчитал действия феминисток нарушением 6 статьи Конституции, гарантирующей равные права для всех граждан России. В заключении, блогер попросил прокуратуру провести проверку и вынести владельцам кофейни предупреждение за нарушение законодательства.

Напомним, что единственная в стране кофейня "Симона" (в честь Симоны де Бовуар) для женщин была открыта в воскресение, 3 февраля, в Санкт-Петербурге, активистками феминистского проекта "Ребра Евы", выступающими против гендерной дискриминации.

Создательницы кофейни замечают, что днем заведение работает в режиме male-free и вход мужчинам закрыт, однако на вечерние мероприятия свободно могут приходить люди любого пола. Цель создания подобного заведения заключается в том, чтобы женщины могли отдохнуть в безопасном пространстве. Меню в кофейне написано с использованием феминитивов, например, "американка", "капучинесса" или "шоколатесса". Еды в продаже нет, все продукты исключительно вегетарианские. Цена для посещения составляет 150 рублей.

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