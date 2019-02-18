На Урале откроют музей русского горя

Накануне в Екатеринбурге прошла встреча, на которой обсуждались вопросы развития объединенного музея писателей Урала. Участники встречи предложили переименовать Музей Федора Решетникова в "Музей русского горя".

В управлении культуры администрации Екатеринбурга отметили, что новое название поможет популяризировать творчество Федора Решетникова, а также увеличить его узнаваемость. Более того, экспозицию музея также планируется дополнить.

Жители Екатеринбурга уже разметили негативные комментарии на сайте управления культуры администрации Екатеринбурга по поводу инициативы.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об инициативе депутата Екатеринбурга Михаила Матвеева включить в стоимость городских новостроек расходы на создание инфраструктурных объектов.

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