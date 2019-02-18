Депутат предложил строить больницы и школы за счет горожан

Депутат городской думы Екатеринбурга Михаил Матвеев выступил с инициативой включить в стоимость квартир в новостройках расходы на создание городской инфраструктуры. Застройщики не поддержали такую инициативу — слишком много дополнительных проблем.

Михаил Матвеев провел встречу с представителями строительной отрасли Екатеринбурга, где предложил им рассмотреть его инициативу. По его словам, городскому бюджету необходимо выделять более 40 миллиардов рублей ежегодно, чтобы обеспечивать новостройки социальными объектами (школы, детские сады, больницы). Так как таких денег в бюджете нет — за это должны платить жители квартир в новостройках, — считает Матвеев.

Законодатели уже просчитали экономические показатели нововведения. Матвеев заявил, что в случае одобрения инициативы, стоимость одного квадратного метра в новостройках увеличиться на 5-7 тысяч рублей.

Заместитель директора "Уральского объединения строителей" Денис Снетков сообщил, что инициатива Михаила Матвеева может привести к существенному падению спроса на новое жилье. По мнению Снеткова, спрос на квартиры в новостройках и так упал в связи с подорожанием, которое произошло на фоне принятия закона о долевом строительстве.

Глава ALEKA GROUP Александр Матофаев также негативно высказался об идее Матвеева. По мнению главы ALEKA GROUP, муниципальные власти должны предусматривать бюджет на создание социальных объектов при продаже земли застройщикам, а не решать финансовые проблемы за счет населения.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала об основных тезисах нового закона о долевом строительстве. Этим законом правительство хочет уменьшить риски дольщиков, запретив девелоперам использовать их деньги для строительства жилплощади.

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